Así llegó Lionel Messi a ser el líder de una Argentina favorita en Qatar 2022

Cada vez que Messi jugaba para Argentina la sensación que dejaba era que no estaba pleno, que no lograba disfrutar de ponerse la camiseta albiceleste. No era el mismo que el que partido a partido deslumbraba a Barcelona, a España y a Europa.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.