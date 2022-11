Los chimpancés comparten experiencias entre sí, un rasgo que alguna vez se pensó que era solo humano

“Cuando Fiona estaba haciendo esto, (Sutherland) no parecía realmente interesada; ella no estaba mirando y no le estaba prestando ninguna atención. Fiona luego le muestra la hoja para decir, ‘mírala’”, dijo Slocombe. “Ella es realmente persistente en tratar de que su madre la mire, y solo cuando su madre realmente bajó la cabeza visiblemente para orientarse hacia la hoja (Fiona) parece satisfecha”.

