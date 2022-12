¿Debería permitirse viajar con gatos en la cabina del avión?

Un editorial de 2010 en el Journal of the Canadian Medical Association fue una plegaria atendida para los aviadores alérgicos a los gatos: afirmaba que “las personas alérgicas deben poder volar sin poner en riesgo su salud y no se les debe impedir viajar por miedo a estar confinados cerca de una mascota”.

En mi viaje con Air Canada, pregunté a la asistente de vuelo dónde estaba el gato y se encontraba a solo tres filas detrás de mí. Sin embargo, no se me permitió moverme: el vuelo estaba lleno. Peor aún, me dijo que había otras mascotas en el avión, sin especificar si eran gatos o perros.

“La gente no es alérgica al pelo de los animales, sino a la caspa, que no está relacionada con la longitud o la cantidad de pelo”, subraya el especialista en alergia y asma Dr. Mark C. Jacobson, expresidente de la Sociedad de Alergia e Inmunología de Illinois.

