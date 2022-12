Brittney Griner llega a EE.UU. tras ser liberada por Rusia en un intercambio de prisioneros: así fue el momento en el que volvió a casa

“Es un gran día para las familias de los detenidos injustamente y nos sentimos maravillados por ellos”, dijo David Whelan, hermano de Paul, en “CNN This Morning”. “Pero nos preocupamos por el futuro de Paul. Creo que ha quedado claro que Estados Unidos no tiene ninguna concesión que el gobierno ruso quiera a cambio de Paul. Así que no estoy muy seguro de lo que deparará el futuro”.

“Esta no fue una elección sobre a qué estadounidense traer a casa”, dijo Biden. “Lamentablemente, por razones totalmente ilegítimas, Rusia está tratando el caso de Paul de manera diferente al de Brittney. Y aunque aún no hemos logrado la liberación de Paul, no nos damos por vencidos. Nunca nos rendiremos”.

