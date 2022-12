“Fuera de control”: ya nadie sabe cuánto dejar de propina

En 1966, el Congreso creó un salario “submínimo” para los trabajadores que recibían propinas. El salario mínimo federal para los empleados que reciben propinas se ha mantenido en US$ 2,13 por hora —inferior al mínimo federal de US$ 7,25— desde 1991, aunque muchos estados exigen salarios base más altos para los empleados que reciben propinas. Si las propinas de un servidor no alcanzan el mínimo federal, la ley dice que el empleador debe compensar la diferencia. Pero esto no siempre sucede. El robo de salarios y otras violaciones a las prácticas salariales son comunes en la industria de servicios.

