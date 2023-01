¿Quién era Fernando Báez Sosa?

En marzo de 2020, cuando el adolescente hubiera cumplido 19 años, la joven publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que apuntó con dureza contra los acusados del homicidio. Ese grupo de jóvenes “decidió que no ibas a poder tener un futuro, tu carrera de abogado, decidieron que no ibas a poder casarte, tener hijos, viajar, tener nietos, básicamente vivir la vida”, escribió. “Hoy no podés festejar nada, porque te robaron la oportunidad de todo”, agregó, según el reporte de Télam.

“Fer era muy travieso, solidario y cariñoso. Era muy tímido pero igual tenía muchos amigos. Me hacía sentir orgullosa cuando iba al colegio y alguna madre me decía lo buena persona y educado que él era”, recordó Graciela Sosa en declaraciones a Télam en octubre de 2020, cuando pasó su primer Día de la Madre sin su hijo. “Fernando era mi todo, mi vida, mi compañero, mi maestro, me enseñaba cosas”, explicó entonces.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.