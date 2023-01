Exclusiva CNN: encuentran partes de más de una docena de compañías de EE.UU. en un dron iraní derribado en Ucrania

“TI no está vendiendo ningún producto a Rusia, Belarús o Irán”, dijo Texas Instruments en un comunicado. ”TI cumple con las leyes y regulaciones aplicables en los países donde operamos, y se asocia con las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley según sea necesario y apropiado. Además, no apoyamos ni aprobamos el uso de nuestros productos en aplicaciones para las que no fueron diseñados”.

