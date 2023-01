Marie Kondo se está enfocando en lo importante, y eso significa dejar a un lado el orden

En su último libro, “Kurashi at Home: How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life” (“Kurashi en casa: cómo organizar tu espacio y conseguir tu vida ideal”), Kondo explora el concepto japonés de kurashi, o “forma de vida”, ampliando formas sencillas de “desatar la alegría cada día y llevar una vida alegre”.

“Justo después de que naciera mi hija mayor, me sentí incapaz de perdonarme a mí misma por no ser capaz de llevar mi vida como antes. Pero, con el tiempo, me fui relajando y, después de dar a luz a mi segunda hija, abandoné por completo mi necesidad de perfección”, escribió.

