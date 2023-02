Falleció la actriz Melinda Dillon a los 83 años

(CNN) — Melinda Dillon, quien participó en películas como “A Christmas Story” y “Close Encounters of the Third Kind”, murió a los 83 años, según un obituario publicado por un servicio de cremación en Long Beach, California.

