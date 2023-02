PtaZeta, la rapera española que no se cohíbe al hablar de la sexualidad femenina en sus canciones

“Yo pienso que si algún día hago un feat y me mandan una cosa que a mí no me gusta o yo siento que a mí como mujer me está faltando el respeto, lo diría, lo recalcaría, que eso no va a salir ahí”, agrega.

“Yo escribo fuerte, en el sentido insinuante, sexual, sexy, pero pienso que hasta ahora no he faltado el respeto, no es mi propósito”, dice PtaZeta a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

