Así es como China ayuda a apuntalar la economía de Rusia

China compró US$ 50,6 mil millones en petróleo crudo de Rusia de marzo a diciembre, un 45% más que en el mismo período del año anterior. Las importaciones de carbón aumentaron un 54% a US$ 10.0000 millones. Las compras de gas natural, incluido el gas de gasoducto y el GNL, se dispararon un 155 % hasta los US$ 9.600 millones.

