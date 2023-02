Murió Thomas H. Lee, pionero de las compras apalancadas, a los 78 años

A diferencia de muchas compañías de capital privado, la empresa de Lee no tenía fama de hacer recortes de costos masivos, como despidos del personal profundo, para aumentar el valor de la compañía que adquirió y aumentar su valor antes de una venta. Pudo aumentar el valor de Snapple antes de su venta a Quaker Oats principalmente al hacer crecer la compañía y sus ventas, según los informes, aumentando los ingresos de US$ 95 millones al año a US$ 750 millones.

Una de las compras apalancadas más famosas y lucrativas de Lee fue su compra de Snapple por US$ 135 millones en 1992. Lee lo vendió a un competidor, Quaker Oats, en 1994 por US$ 1.700 millones. Quaker Oats poco después vendió Snapple por solo US$ 300 millones, una pérdida enorme.

