Senado de República Dominicana reconoce a sargento de origen dominicano que defendió el Capitolio de Estados Unidos

“Estoy muy contento y halagado también por todas las decisiones que me han dado aquí desde que llegué nuevamente al país. Es un gusto. Lo hice. Todo lo que hice lo hice pensando en mi trabajo, que estaba haciendo lo correcto. Y gracias a Dios me he dado cuenta de que cuando uno hace las cosas buenas, uno es reconocido por esas cosas”, dijo Antonio Gonell en conferencia de prensa desde el Senado de la República Dominicana.

