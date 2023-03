OPINIÓN | La condena a Genaro García Luna: un antes y un después en la historia del narco en México

Como se ve, el caso García Luna traerá consecuencias de gran calado a largo plazo. Quizás el jurado de Brooklyn no valoró exactamente las implicaciones de su decisión. Aunque, por otro lado, esa no era su tarea. Solo le tocaba decidir si García Luna era culpable o no.

En tercer lugar, es cierto que la condena de García Luna puede poner a reflexionar a muchos altos funcionarios de seguridad en México, o en otras sociedades, antes de volverse tan amigos de Estados Unidos como lo fue García Luna. Todo indica que no sirve de mucho. La cooperación y amistad estrecha con Estados Unidos dependen ahora, hasta cierto punto, no solo de la DEA sino de las decisiones que tome el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado y, desde luego, doce jurados en un algún lugar de Estados Unidos. Pensar que se es amigo de Estados Unidos para siempre ahora resulta un evidente error. De tal suerte que quizás ser amigo del gobierno estadounidense ya no garantiza un trato especial.

En segundo lugar, queda claro que los políticos mexicanos y de otros países que por una razón u otra se involucren con el narcotráfico, pueden ser impunes en sus propios países, pero ya no en Estados Unidos. Esto implica, de la misma manera que funcionarios cubanos, nicaragüenses, venezolanos y de otros países han sido objeto de sanciones personales por parte de las autoridades estadounidenses, pueden perder su visa, sus propiedades, su libertad de tránsito o de residencia en Estados Unidos, aunque no sea el caso en sus propias naciones. Es un riesgo adicional al que están expuestos en caso de incurrir en estas actividades. Ello entrañará en el futuro un comportamiento diferente. No necesariamente menos ilícito, pero sí menos visible, más encubierto, más protegido.

