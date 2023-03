Los récords Guinness que Shakira y Bizarrap rompieron con su éxito “BZRP Music Sessions Vol.53”

Es la primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el No. 1 de la lista Billboard de Latin Airplay Es la artista femenina con la mayor cantidad de primeros lugares en la lista Billboard de Latin Airplay Tiene la mayor cantidad de semanas acumuladas en el No. 1 en la lista Billboard de Hot Latin Songs Tiene la mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista Hot Latin Songs Tiene la mayor cantidad de 10 éxitos principales en la lista Billboard de Latin Airplay Acumula la mayor cantidad de No. 1 en la lista de Billboard de Latin Pop Airplay de Billboard Es la artista femenina con la mayoría de los 10 éxitos principales en la lista de Billboard de Latin Pop Airplay Es la mayor cantidad de No. 1 en la lista de ventas de canciones digitales latinas de Billboard. Es la artista femenina en liderar la mayor cantidad de listas de Billboard con una canción en español Tiene el récord de listas Billboard encabezadas por un tema en español de una artista femenina

La colombiana comienza la canción diciendo: “Perdón cogí otro avión / aquí no vuelvo no quiero otra decepción / tanto que te la dabas de campeón / y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión”. Además, dice: “Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te sal…pique“.

