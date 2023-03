El príncipe Harry dice que es su deber exponer el “encubrimiento” en el hackeo del periódico

En el documento, Harry también culpa a la familia real británica y al personal que trabaja para ellos, a quienes se refiere como la “Institución”, por no informarle que había sido atacado por piratería telefónica. “Sin duda, la Institución me ocultó información durante mucho tiempo sobre la piratería telefónica de NGN”, dice. NGN se refiere a News Group Newspapers, los editores del periódico The Sun, contra quienes Harry presentó una demanda por privacidad por separado.

“Cada vez que me subía a un avión o a un automóvil, siempre esperaba que me siguieran. Me sentí como si estuviera bajo vigilancia las 24 horas”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.