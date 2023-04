Por qué se intensifica el conflicto de Palestina e Israel: lo que debes saber

“Su intención era crear disturbios violentos, en particular contra los visitantes del Monte del Templo en las horas de la mañana”, dijo este jueves un portavoz de la policía, refiriéndose a los no musulmanes, a quienes se permite visitar pero no rezar en virtud del acuerdo sobre el statu quo. Algunos miembros del actual gobierno israelí han hecho campaña para permitir que los judíos recen allí.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.