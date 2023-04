Hilary Swank comparte el nacimiento de sus gemelos

También apareció en “Live with Kelly and Ryan”, donde dijo: “Me siento muy bien ahora mismo, incluso con la hora, ya sabes, estoy en la hora del Pacífico, así que estoy un poco confundida con eso. Pero me siento bien ahora mismo”.

“Esto es algo que he deseado durante mucho tiempo y lo siguiente es que voy a ser mamá. Y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer”, dijo Swank, conocida por sus papeles en películas como “Million Dollar Baby” y “P.S. I Love You”.

View this post on Instagram A post shared by Hilary Swank (@hilaryswank)

