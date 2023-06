“Algo andaba mal durante mucho tiempo”: Tallulah Willis habla sobre el diagnóstico de demencia de su padre, Bruce Willis

“Había logrado ponerle una epidural a mi canal central de sentimientos por papá; los buenos sentimientos no estaban realmente allí, los malos sentimientos no estaban realmente allí. Pero recuerdo un momento en el que me golpeó dolorosamente: estaba en una boda en el verano de 2021 en Martha’s Vineyard, y el padre de la novia pronunció un discurso conmovedor. De repente me di cuenta de que nunca llegaría a ese momento, mi papá hablando de mí en mi edad adulta en mi boda. Fue devastador. Dejé la mesa del comedor, salí y lloré entre los arbustos”, contó.

“Más tarde, esa falta de respuesta se amplió y, a veces, lo tomé como algo personal. (Él) había tenido dos bebés con mi madrastra, Emma Heming Willis, y pensé que había perdido interés en mí. Aunque esto no podría haber estado más lejos de la verdad, mi cerebro adolescente se torturó con algunas matemáticas defectuosas: no soy lo suficientemente hermosa para mi madre, no soy lo suficientemente interesante para mi padre”.

