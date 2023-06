Petro confirma la salida de Laura Sarabia y Armando Benedetti en medio de escándalo por interceptaciones ilegales

De inmediato, el funcionario manifestó en su cuenta en Twitter que él no era responsable de lo ocurrido: “No entiendo por qué Daniel Coronell le da validez a una supuesta extorsión sin tener una sola prueba. Luego es Laura Sarabia la que está manipulando la información y esa cortina de humo no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación (…) ni mucho menos porqué tenía 150 millones de pesos en una maleta, hechos que sí se están investigando. Laura Sarabia me llamó el 17 de abril a la 1 p.m. a decirme que estaba preocupada porque Marelbys estaba en contacto con varios periodistas. Me pidió que le ayudara”, dijo Benedetti en Twitter.

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, advirtió este jueves en declaraciones a medios locales que “tiene que descubrirse quién dio la orden. Este no es un asunto de un investigador de la DIJIN que no tiene precisamente la iniciativa para hacer lo que ocurrió. Que la Fiscalía General adelante con toda prontitud la investigación que ya está en curso. Pero que también, internamente, dentro de la Policía Nacional, se adelanten las investigaciones correspondientes. Este gobierno no tolera las interceptaciones ilegales”.

