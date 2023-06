Messi jugará en la MLS: esto es lo que incluye el acuerdo financiero con el Inter de Miami

Los precios de los partidos de la liga de la MLS también se dispararon. Por ejemplo, un boleto para el partido de Inter Miami contra New York Red Bulls el 25 de agosto ahora cuesta US$ 983, un aumento del 883 % con respecto a los precios del lunes de US$ 99. Un encuentro entre Inter Miami y Los Ángeles FC en la ciudad de California el 3 de septiembre aumentó un 400 %, con un precio promedio que aumentó de US$ 150 a US$ 785.

Se desconoce cuándo debutará Messi, pero fuentes le dijeron a the Athletic que su primer partido podría ser el 21 de julio durante la Copa de la Liga entre Inter Miami y el equipo mexicano Cruz Azul. Un boleto cuesta en promedio US$ 1.248 a partir del jueves, un incremento del 922 % en comparación con el precio del lunes de US$ 120, según datos de VividSeats.

Apple bajó recientemente el precio de una suscripción de fútbol a US$ 49 desde US$ 99 por el resto de la temporada. La compañía no revela las cifras de audiencia, pero el vicepresidente sénior de servicios de Apple, Eddy Cue, indicó recientemente que va “mucho mejor de lo previsto” en cuanto a la cantidad de suscripciones y de audiencia.

