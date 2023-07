“Indiana Jones y el Dial del Destino” atrae una taquilla decepcionante en el primer fin de semana de lanzamiento

La quuinta entrega de la saga también parece haber sido mejor recibido por los fanáticos que la cuarta entrega de la franquicia, “Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”, aunque esa película aún recaudó US$ 100 millones durante su primer fin de semana de 2008.

