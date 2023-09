Fieles a la realidad, pero sin el elevado precio, ni funcionalidad: así son las armas señuelo que Ucrania quiere que Rusia destruya

Tomemos, por ejemplo, el obús M777 de 155 mm. El modelo real cuesta varios millones de dólares. La versión de Metinvest cuesta menos de US$ 1.000 y no requiere nada más sofisticado que viejas tuberías de alcantarillado. Pero –y este es el punto– a las fuerzas rusas les cuesta tanto destruir con un ataque con aviones no tripulados como con uno real.

Antes de la guerra, la empresa era el grupo metalúrgico más grande de Ucrania, pero no participaba en la fabricación de armas, según un representante de la empresa que pidió permanecer en el anonimato. De hecho, todavía no lo hace, ya que su única incursión en el mundo del armamento es esta línea secundaria de señuelos, sorprendentemente fieles a la vida real pero que no cuentan con el campo de tiro ni con el elevado precio.

