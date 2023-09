Comparación entre iPhone 15 y 14: diferencias, cambios, características y más

urielblanco

(CNN Español) — Apple llevó a cabo este martes su evento anual de otoño, que llevó el eslogan de “Wonderlust”, y presentó sus nuevos dispositivos, donde el protagonista, como dicta la costumbre, fue el iPhone.

La empresa dirigida por Tim Cook dio a conocer los nuevos iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, siguiendo la misma línea del año pasado de presentar cuatro nuevos modelos de su smartphone insignia.

Así es el nuevo iPhone 15: fecha de lanzamiento, precios, colores, características y más

Si vas a cambiar de iPhone y no sabes si arriesgarte por alguno de los nuevos 15 o ir por un iPhone 14 del año pasado, aquí te dejamos las características más importantes para que decidas mejor.

iPhone 14: ¿qué ofreció esta línea de Apple presentada en 2022?

El iPhone 14 de Apple.

Primero, te dejamos las características más importantes de los iPhone 14:

Apple suprimió el iPhone Mini en favor de la línea Pro y recuperó el Pro Max. En total, presentó cuatro dispositivos de la nueva línea: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max. En los dispositivos Pro, la empresa añadió una serie de funciones de seguridad como el ‘Emergencia SOS vía Satélite’. Esta función está destinada a ayudar a las personas a comunicarse cuando su servicio celular no funciona y pueden estar en peligro. El Pro y el Pro Max incorporaron una muesca superior “Dynamic Island” que flota libremente desde la parte superior del teléfono para integrarse mejor en la pantalla, así como una cámara y una pantalla mejores. “Dynamic Island” muestra los widgets interactivos en la pantalla de bloqueo y el acceso a controles de música, temporizador y otras funciones. Los iPhone 14 eliminaron la tarjeta SIM física y la sustituyeron por una tarjeta digital “e-SIM”. El iPhone 14 y el iPhone 14 Plus contaron con un sistema de dos cámaras, gran angular y ultra gran angular, de 12 MP cada una. El iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max —que presumen una ausencia de muesca o notch por el “Dynamic Island”— incluyeron una cámara gran angular de 48 MP con una resolución hasta 4 veces mayor; ultra gran angular de 12 MP; y teleobjetivo de 2x y 3x de 12 MP. Precios iniciales del iPhone 14 (6,1 pulgadas) y el iPhone 14 Plus (6,7 pulgadas): desde US$ 799 y US$ 899, respectivamente. Precios iniciales del iPhone 14 Pro (6,1 pulgadas) y el iPhone 14 Pro Max (6,7 pulgadas): desde US$ 999 y US$ 1.099, respectivamente. Colores iPhone 14 y iPhone 14 Plus: medianoche, morado, blanco estelar, azul y rojo Colores iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max: negro espacial, color plata, color oro y morado oscuro

iPhone 15: lo más nuevo de Apple

Para que puedas comparar ambas líneas de smartphones, aquí te dejamos las características más relevantes de los nuevos iPhone 15.

La nueva línea de iPhone repite con cuatro modelos: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max. Los modelos 15 y 15 Plus ahora incluyen la funciones “Dynamic Island” y “Emergencia SOS vía Satélite” que antes solo estaban para la línea 14 Pro. El iPhone 15 tendrá puerto de carga USB-C en lugar del Lightning. El iPhone 15 y el iPhone 15 Plus tienen un sistema de dos cámaras como sus predecesores. La diferencia más notable es que la cámara principal de los dos nuevos es de 48 MP y permiten tomas de alta resolución en distancias focales de 24, 28 y 35 milímetros. La otra cámara es una ultra gran angular de 12 MP.

La telefoto incluida en la cámara principal de 48 MP de los iPhone 15 y 15 Plus puede hacer tomas en distancias focales de hasta 35 mm. (Crédito: Apple)

El iPhone 15 Pro tiene una cámara principal de 48 MP, una telefoto de 12 MP capaz de hacer tomas de alta resolución en distancia focal de hasta 77 mm y una ultra gran angular de 12 MP. En tanto, el iPhone 15 Pro Max tiene una cámara principal y ultra gran angular con características similares a las del modelo Pro. Sin embargo, la telefoto es mucho más potente, pues permite 5x de optimización, lo cual nos da tomas en alta resolución con una distancia focal de hasta 120 mm.

Mientras que la cámara de 48 MP de los iPhone 15 y 15 Plus pueden tomar en distancias focales de hasta 35 mm, la telefoto del 15 Pro llega hasta 77 mm y la del Pro Max hasta 120 mm. (Crédito: Apple)

Los iPhone 15 y 15 Plus tienen el chip A16 Bionic de cinco núcleos, mientras que los 15 Pro y 15 Pro Max incluyen el nuevo chip A17 Pro de seis núcleos que mejoran la velocidad, rendimiento y, sobre todo, la experiencia de videojuegos. Precios iniciales del iPhone 15 (6,1 pulgadas) y el iPhone 15 Plus (6,7 pulgadas): desde US$ 799 y US$ 899, respectivamente, como el año pasado. Precios iniciales del iPhone 15 Pro (6,1 pulgadas) y el iPhone 15 Pro Max (6,7 pulgadas): desde US$ 999 y US$ 1.199, respectivamente, con un aumento de US$ 100 dólares en este último respecto al del año pasado. Colores del iPhone 15 y 15 Plus: negro, azul, verde, amarillo y rosa. Colores del iPhone 15 Pro y 15 Pro Max: blanco, plata, azul y negro titanio (ambos con carcasa de titanio, la misma alineación que se usa en los rovers de Marte).

Con información de Samantha Kelly, Catherine Thorbecke, Aditi Sangal, Jennifer Korn, Allison Morrow, Sol Amaya y Uriel Blanco, de CNN.

