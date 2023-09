Hunter Biden dice a la corte que planea declararse inocente de los cargos relacionados con armas

“El señor Biden no busca ningún trato especial al realizar esta solicitud. Ha asistido y asistirá a cualquier procedimiento en el que se requiera su comparecencia física”, escribió Lowell el martes. Y añadió que “también se declarará inocente y no hay ninguna razón por la que no pueda pronunciar esas dos palabras por videoconferencia”, se lee en la carta.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.