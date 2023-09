Zelensky insta a Trump a compartir el plan de paz para Ucrania, pero dice que no cederá territorio a Rusia

“Es muy difícil entender cuándo estás en guerra y cuándo no”, dijo Zelensky. “Incluso cuando llegas a la guerra, al país que está en guerra, cuando llegas un día, puedes comprender más de lo que vives, oyes, piensas, lees. No, no se puede comparar. Es una situación diferente. Por eso creo que no podemos comparar estos desafíos”.

Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, afirmó que podría llegar a un acuerdo con Zelensky y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas. Cuando se le preguntó el domingo en el programa “Meet the Press” de NBC si el acuerdo permitiría a Putin conservar las tierras que ha tomado, Trump dijo: “No, no. Haría un trato justo para todos. No, lo haría justo”.

