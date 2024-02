Cómo se compara la cultura de armas de Estados Unidos con el resto del mundo

Para los totales y las tasas de muertes por armas de fuego, CNN utilizó la base de datos Global Burden of Disease compilada por el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington. Las muertes relacionadas con las armas de fuego incluyen la violencia física (homicidio), las autolesiones (suicidio) y las lesiones no intencionadas. Aunque las tasas son preferibles para las comparaciones entre países, en el caso de los suicidios ilustramos los totales para destacar la diferencia entre EE.UU. y otros países.

Por tanto, no es de extrañar que en Estados Unidos se produzcan más muertes por violencia armada que en cualquier otro país desarrollado per cápita. La tasa en Estados Unidos es ocho veces mayor que la de Canadá, que tiene la séptima tasa de posesión de armas más alta del mundo; 22 veces mayor que la de la Unión Europea y 23 veces mayor que la de Australia, según datos del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de 2019.

