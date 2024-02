Grecia legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo por primera vez en un país cristiano ortodoxo

Stelios Pandazopoulos, de 48 años, dijo a CNN que nunca consideró el matrimonio “porque nunca tuve la oportunidad. No se me permitió pensar en eso. Era un derecho para otras personas”. La votación es “la primera vez que me siento un poco más completo, un poco más humano, un poco más igualitario”, añadió el arquitecto.

Las parejas del mismo sexo ahora también podrán adoptar en Grecia, pero no tener un bebé a través de una madre de alquiler. Como en gran parte de la Unión Europea, la gestación subrogada sigue siendo un tema espinoso y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, quien presentó la legislación como “una cuestión de igualdad”, aclaró desde el principio que no era algo que estuviera dispuesto a abordar. “La idea de que las mujeres se conviertan en máquinas de producir hijos a pedido… eso no va a suceder”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.