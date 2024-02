La activista Rocío San Miguel lleva una semana detenida por el Gobierno de Maduro

Domingo 11 de febrero. A las 5 am se cumplieron 48 horas de la detención y no se conocía si había sido presentada ante tribunales como establece la legislación venezolana. Tampoco su lugar de reclusión. Se intensifican los pronunciamientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos exigiendo su liberación, condenando la detención y pidiendo saber dónde se encontraba. Denuncian que no han podido comunicarse con ella.

Viernes 9 de febrero. A las 5 am se produce la detención de Rocío San Miguel cuando se disponía a salir del país acompañada de su hija, Miranda Díaz San Miguel, al inicio del asueto de carnaval por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. La información no se conoció públicamente ese día. Según la versión de la defensa, no hubo comunicación con la familia, ni con los abogados.

