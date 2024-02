La viuda del expresidente de Haití está entre los acusados por el asesinato de Moïse

PBY&A, el bufete de abogados que representa a la señora Moïse, insistió en que la ex primera dama es inocente, diciendo: “Ella no tiene ninguna motivación para este ataque, y su inclusión se basa supuestamente en su recuerdo imperfecto de la noche más traumática de su vida … No hay ninguna base de hecho o de derecho para que la Sra. Moise sea acusada de este delito y su inclusión en esta acusación es una vergüenza que pone aún más en duda la legitimidad del actual Gobierno haitiano”.

