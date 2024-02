ANÁLISIS | La retórica contra Ucrania ha saturado los medios de derecha y ahora ayuda a entregar victorias de guerra reales a Putin

Pero no está claro si el Congreso, con el Partido Republicano en la Cámara de Representantes, aprobará un paquete de ayuda realmente ambicioso. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ya ha indicado que la financiación de US$ 60.000 millones aprobada por el Senado no podrá ser aprobada por la Cámara Baja. Y ha dicho en privado a los republicanos que “no hay prisa” por abordar la cuestión.

