Commander, el perro de Biden, mordió al personal del Servicio Secreto en al menos 24 incidentes, muestran registros

“Mientras la primera familia volvía del pabellón de tenis, [editado] tenía las manos ocupadas y no había nadie más cerca, así que intenté abrirle la puerta cerrada; en ese momento, el perro de la primera familia se cruzó con todos hacia la puerta de la habitación. Como las puertas aún no estaban completamente abiertas me mordió en el antebrazo izquierdo”, dijo el agente, señalando que la mordida “no dejó ninguna marca”.

