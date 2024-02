River Plate versus Boca Juniors, en presentes opuestos pero con el atractivo de siempre

No convence. No se convence. En el universo Boca Juniors los planetas no están alineados. Los jugadores no gravitan y su equipo no ofrece todavía una estructura que invite a ilusionar a sus hinchas. Lanús lo dominó en la primera mitad, hizo la diferencia en el marcador y dejó a un Boca con muchos interrogantes. Si bien en el segundo tiempo mejoró y entregó una mejor versión, dejó más interrogantes que certezas en la previa del gran choque.

Quien sí se perdía el clásico, al menos desde el arranque, es el colombiano Miguel Borja, que no jugó en la última fecha por un desgarro en el aductor derecho. En la semana fue mostrando evidencias de estar con una sensible mejora, pero no se lo exigió con intensidad. El goleador no estaría en condiciones para ser de la partida.

Otra de las cartas que barajó en la semana el DT ha sido la de Rodrigo Villagra. El ex volante central de Talleres de Córdoba, que llegó con muy buenas credenciales en esta temporada para reemplazar a Enzo Pérez, podría ser de la partida en el mediocampo en el sector de contención. En ese sector dos jugadores no logran darle un sustento de firmeza a la contención y generar usina de fútbol. Rodrigo Aliendro, ha tenido ante Banfield una producción con intermitencias. El otro es Nicolás Fonseca que, si bien muestra oficio en la marca, no está fino en la prestancia que exige y pide el DT.

