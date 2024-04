Miles de pasajeros de un crucero están varados en Barcelona por 69 bolivianos sin documentación válida

Según un comunicado de la Cancillería de Bolivia, “los connacionales no cuentan con los documentos de ingreso al espacio Schengen y tienen dificultades para desembarcar en los puertos de Europa”. Un portavoz de la compañía MSC Cruises dijo a CNN “los pasajeros tenían documentación aparentemente correcta cuando embarcaron en Brasil. Hemos sido informados por las autoridades que sus visas no son válidas para entrar al espacio Schengen. Como resultado, los pasajeros no han podido desembarcar en Barcelona, que era su destino final.”

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.