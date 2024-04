Familiares de reclusos fallecidos en Alabama denuncian extracción de órganos sin su consentimiento

“Bueno, nosotros no. Nosotros no y Junior no quería que … No acordamos con la prisión que su cuerpo fuera entregado para ningún estudio. Y queremos que nos devuelvan esos órganos”, dijo Sara Kennedy al supervisor.

Los investigadores federales identificaron al menos 30 muertes que no fueron reveladas al Departamento de Justicia. El informe también halló que el Departamento Correccional de Alabama no mantenía un depósito centralizado de todas las autopsias y no tenía una forma de identificar patrones en las causas de muerte.

“La atroz mala conducta de los demandados no es otra cosa que un grave robo y mutilación”, dicen las demandas. Las instituciones estatales están acusadas de fraude, conspiración, negligencia, donaciones no autorizadas de partes del cuerpo, enriquecimiento injusto, no notificar a los parientes más próximos al retener órganos y otros cargos.

“Es como la prestación de asistencia sanitaria. No hay normas. Cómo debe ser esa atención sanitaria, quién tiene autonomía corporal y quién no, y quién, cuando alguien muere, actúa como pariente más próximo de las personas encarceladas… todas esas cosas están sin definir. No hay estándares ni supervisión”.

Con más de 26.000 reclusos, las cárceles de Alabama, gravemente superpobladas y con escasez de personal, son el blanco de una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos que alega que el estado no solo no previene la violencia y los abusos sexuales tras las rejas, sino que no protege a los reclusos de la fuerza excesiva del personal penitenciario ni proporciona condiciones seguras.

