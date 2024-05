CNN verifica: el monólogo de Trump tras su condena estuvo lleno de afirmaciones falsas

La campaña presidencial de Trump y un comité independiente de campaña aliado no respondieron a las peticiones de aportar pruebas. Una búsqueda de CNN en dos bases de datos de medios de comunicación no encontró ninguna prueba. Y las cifras federales muestran que no hay una afluencia “muy grande” de migrantes congoleños de ningún tipo, y mucho menos de exconvictos en particular.

Los hechos: la afirmación de Trump de que Merchan se negó a permitir que el equipo de Trump utilizara a este testigo “bajo ninguna circunstancia” es falsa. Merchan no prohibió que el testigo potencial, el expresidente de la Comisión Federal Electoral, Bradley Smith, testificara. Más bien, Merchan limitó lo que Smith estaba autorizado a declarar. Merchan decidió en marzo que Smith podía proporcionar información de antecedentes sobre la Comisión y definir ciertos términos relevantes para este caso, pero no podía opinar sobre si Trump infringió las leyes electorales federales ni ofrecer opiniones sobre cómo interpretar o aplicar esas leyes. Después de que Merchan se negara la semana pasada a cambiar de opinión, la defensa de Trump decidió no llamar a Smith como testigo.

Los hechos: no hay base para la afirmación de Trump. No hay pruebas de que el presidente Joe Biden, sus asesores en la Casa Blanca o el Departamento de Justicia federal tuvieran ningún papel en el lanzamiento o la ejecución de la acusación del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, y Bragg, demócrata, es un funcionario elegido localmente que no depende del Gobierno federal. La acusación en el caso fue aprobada por un jurado investigador de ciudadanos de a pie.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.