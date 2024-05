¿Está mejor México con López Obrador? Estos indicadores dan un panorama

En 2018, antes de que comenzara esta administración, el salario mínimo era de 88,36 pesos diarios, unos US$ 5,21. Desde entonces, el Gobierno de López Obrador impulsó incrementos anuales. En 2024 el salario mínimo se ubica en 312,41 pesos para la frontera norte, unos US$ 18,43, y en 207,44 pesos para el resto del país, unos US$ 12,23.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.