Pasó meses visitando a condenados a muerte y presenció tres ejecuciones. Esto es lo que aprendió

Y eso no es para disminuir los crímenes que cometieron. Pero es porque no se parecen en nada a la persona que cometió ese delito por diversas razones, ya sea de salud mental, ya sea por abuso de sustancias, ya sea por la infancia que tuvieron. Algunas de las personas que conocí llevan en el corredor de la muerte más tiempo del que yo he vivido. Ya no son las mismas personas.

Uno de los temas centrales del libro es la premisa de la pena de muerte… que hay personas que son tan terribles que no pueden recuperarse. No pueden ser rehabilitados o cambiados. Y he visto que eso no es cierto. Porque he conocido a algunas de las personas condenadas a muerte en Tennessee a las que dejaría entrar en mi casa con mis hijos.

He crecido creyendo que la gracia y la redención eran cosas buenas, y que matar gente, aunque hubieran matado a otras personas, estaba mal. Así que llegué a esto como alguien que se oponía a la pena de muerte. Y cuanto más informaba sobre ella como periodista, más me daba cuenta de que el sistema de la pena de muerte en Estados Unidos no respeta sus propias normas.

Intenté no pensar demasiado en ello. La primera vez que fui a la Institución de Máxima Seguridad de Riverbend para una ejecución, me sentí muy pesado, psicológicamente. Pero la siguiente vez que fui fue para visitar el corredor de la muerte. En cierto modo, fue una tarde mucho más ligera porque sabía que no estaba allí para una ejecución. Estaba allí con gente que había estado allí de visita antes, y estaban emocionados por ver a sus amigos. Como periodista, sólo quería empaparme de todo lo que pudiera. Estaba en una atmósfera y un entorno que la mayoría de la gente nunca llega a ver.

Pero hay un … (preso) … en el libro en particular del que me hice bastante amigo. Su nombre es Terry Lynn King, y no busqué mucho sobre su caso. (King fue condenado por asesinato en primer grado y lleva en el corredor de la muerte de Tennessee desde 1985).

Es una buena pregunta y algo que yo mismo pregunté a algunos de esos visitantes. Les pregunté cuánto investigaron sobre algunos de ellos. ¿Sentían que necesitaban saber por qué estaban en el corredor de la muerte antes de conocerlos? Uno de los visitantes me dijo: ‘No lo hice. No busco a la gente en Google cuando la conozco en la vida normal’. Así que decidí no hacerlo, porque sabía que la persona que encontraría en Internet no sería la persona que conocería.

La amplia demografía de los visitantes. Hay gente joven que va de visita y gente mayor que acude a través de una iglesia o de una organización comunitaria. La primera noche que fui al corredor de la muerte para estas visitas, estaba sentado allí… y había una mujer mayor a mi lado. No puedo decir exactamente qué edad tenía, pero parecía mayor que mis padres. Había una mujer blanca mayor sentada con un hombre negro en el corredor de la muerte. Así que las edades y los grupos demográficos estaban muy mezclados, y fue fascinante verlo. La gente de esta comunidad no es realmente activista. Tal vez se ven a sí mismos de esa manera ahora. Pero cuando se metieron en esto, no lo eran.

Poco después de la primera ejecución. Visité el corredor de la muerte con esta comunidad de personas y me senté en la sala con ellos. Aquella experiencia me conmovió muchísimo. No se parecía a nada de lo que había vivido. Y fue entonces cuando pensé, creo que podría escribir un libro aquí. Simplemente porque había toda esa gente de diferentes lugares reunida en esta sala. Y era tan diferente de lo que había imaginado.

Cubría la justicia penal en Tennessee y me interesaba la pena de muerte. Pero cuando me mudé a Tennessee en 2010, no había ejecuciones. Así fue hasta 2014, cuando el estado empezó a programar algunas ejecuciones. Me ofrecí como voluntario para presenciar una de esas ejecuciones como reportero, y me estaba preparando para ello cuando se suspendió debido a un litigio sobre los fármacos de la inyección letal.

Hale fue testigo de dos de esas ejecuciones, además de la de Irick. Relata sus experiencias en un nuevo libro, “Death Row Welcomes You: Visiting Hours in the Shadow of the Execution Chamber”, que explora las complejidades del sistema de pena capital de Tennessee y las singulares amistades que surgen entre los asesinos condenados y los extraños que los visitan.

