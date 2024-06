Netanyahu defiende la decisión de hacer pública su queja sobre el suministro de armas por parte de Estados Unidos

“Esperaba que conllevara ataques personales contra mí desde dentro y fuera del país, como ocurrió cuando me opuse al acuerdo nuclear con Irán, como ocurrió y sigue ocurriendo cuando me opuse una y otra vez a la creación de un Estado terrorista palestino, y como está ocurriendo ahora cuando me opongo a poner fin a la guerra dejando intacto a Hamas. Pero estoy dispuesto a sufrir ataques personales por el bien de la seguridad de Israel”, añadió Netanyahu.

