CNN verifica las afirmaciones de Trump y Biden en el debate

El presidente de EE.UU., Joe Biden, criticó el manejo del expresidente Donald Trump de la pandemia de covid-19, al afirmar que su predecesor dio a los estadounidenses el peligroso consejo de inyectarse cloro (lejía, lavandina). “La pandemia se manejó muy mal”, dijo Biden. “Mucha gente estaba muriendo. Lo único que dijo fue: ‘No es tan grave, inyéctate un poco de cloro en el brazo'”. ENGAÑOSO La afirmación de Biden es engañosa, ya que Trump nunca presentó sus mal informados y ampliamente denunciados comentarios como verdaderos consejos a los estadounidenses. Más bien, se refería a la posibilidad de que los científicos realizaran pruebas. Durante una rueda de prensa en abril de 2020, Trump expresó su interés en que los científicos exploraran la posibilidad de si el covid-19 podría tratarse utilizando desinfectantes dentro del cuerpo de las personas, “mediante una inyección en el interior o casi una limpieza”. Los comentarios de Trump fueron tachados de altamente peligrosos por los expertos médicos, y provocaron advertencias urgentes de las autoridades de salud pública y de las empresas que venden desinfectantes domésticos. Pero en realidad nunca dijo que estuviera sugiriendo a los ciudadanos el uso de tales productos. Trump hizo estas declaraciones después de que Bill Bryan, subsecretario en funciones de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad Nacional, expusiera unas pruebas en las que afirmaba que la luz solar o desinfectantes como el cloro y el alcohol isopropílico mataban rápidamente el coronavirus en superficies y en la saliva. Cuando Trump saltó poco después a la peligrosa idea de inyectar desinfectantes en el interior del cuerpo de las personas, se refería a que los expertos de alguna manera estaban probando esa idea. Dijo: “¿Y hay una manera de que podamos hacer algo así, por inyección en el interior o casi una limpieza? Porque se ve que se mete en los pulmones y hace algo tremendo en los pulmones, por lo que sería interesante probar. Los médicos van a usar eso, pero suena interesante para mí. Así que ya veremos”. Debate presidencial entre Biden y Trump en CNN, en vivo CNN Verifica: Trump sobre sus comentarios acerca de los militares estadounidenses muertos en combate El expresidente Donald Trump negó haber utilizado las palabras “tontos” o “perdedores” para describir a los miembros del ejército estadounidense muertos en combate, después de que el presidente Joe Biden mencionara los supuestos comentarios para criticar el historial de su predecesor sobre los veteranos. Biden aludió a su visita a un cementerio de la Primera Guerra Mundial, al que, según él, Trump “se negó a ir” y porque, según le habría dicho a un general de cuatro estrellas, “son una grupo de tontos y perdedores”. Trump afirmó que el comentario fue “inventado” por Biden. Primero los hechos: La revista The Atlantic, citando a cuatro fuentes anónimas con “conocimiento de primera mano”, informó en 2020 que el día que Trump canceló una visita a un cementerio militar en Francia donde están enterradas las tropas estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial, había dicho a miembros de su alto personal: “¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores”. La revista también informó de que en otra conversación en el mismo viaje, Trump se había referido a los marines que habían muerto en la región como “tontos.” John Kelly, que fue jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca y secretario de Seguridad Nacional, ha dicho en el registro que en 2018 Trump sí usó las palabras “tontos” y “perdedores” para referirse a los miembros del servicio que murieron en acción. Kelly le dijo al presentador de CNN Jim Sciutto para el libro 2024 de Sciutto que Trump diría: “¿Por qué todos ustedes dicen que estos tipos que resultan heridos o muertos son héroes? Son tontos por ir en primer lugar, y son perdedores”. No hay ninguna grabación pública de Trump haciendo tales comentarios, por lo que no podemos calificar definitivamente de falso el desmentido de Trump. Pero el relato de los comentarios de Trump no se basa únicamente en fuentes anónimas del artículo de The Atlantic. CNN Verifica: Trump sobre los inmigrantes y el empleo El expresidente Donald Trump dijo del presidente Joe Biden: “Los únicos empleos que creó fueron para inmigrantes ilegales y ’empleos de rebote’, un rebote después del covid”. ENGAÑOSO Primero los hechos: Las afirmaciones de Trump de que el crecimiento del empleo durante la presidencia de Biden ha sido todo ganancias “de rebote”, donde la gente volvió a sus viejos empleos, no es del todo correcto. Bajo el mandato de Trump se perdieron casi 22 millones de empleos en marzo y abril de 2020, cuando la economía mundial se hundió a causa de la pandemia. Tras las importantes medidas de ayuda y recuperación, EE.UU. comenzó a recuperar puestos de trabajo inmediatamente, añadiendo más de 12 millones de empleos desde mayo de 2020 hasta diciembre de 2020, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. La recuperación continuó tras la toma de posesión de Biden, y Estados Unidos alcanzó y superó los totales de empleo anteriores a la pandemia (febrero de 2020) en junio de 2022. El aumento del empleo no se detuvo ahí. Desde junio de 2022, EE.UU. ha añadido casi 6,2 millones de empleos más en lo que se ha convertido en el quinto periodo más largo de expansión del empleo registrado. En total, bajo el Gobierno de Biden se han creado 15,6 millones de puestos de trabajo. Pero no es del todo justo ni exacto decir que los puestos de trabajo ganados fueron todos “de rebote” o que la gente simplemente regresó a sus antiguos empleos. La pandemia modificó drásticamente el panorama laboral. Por un lado, una parte significativa de la población activa no regresó debido a jubilaciones anticipadas, fallecimientos, el covid prolongado o responsabilidades como cuidador. Además, debido a los cambios en los patrones de gasto de los consumidores, así como a las implicaciones para la salud y la seguridad, las industrias de cara al público no pudieron reabrir completamente o volver a contratar personal de inmediato. Algunos de esos trabajadores encontraron trabajo en otras industrias o aprovecharon la oportunidad para crear sus propias empresas. Cuando la pandemia estuvo más controlada y las actividades presenciales pudieron reanudarse por completo, esas industrias se enfrentaron a la escasez de trabajadores. La recuperación de la pandemia incluyó lo que se ha dado en llamar la Gran Renuncia o la Gran Reorganización, en la que la gente, por diversas razones, cambió de trabajo o de carrera.

La afirmación de Trump “obviamente no” es cierta, dijo Mary Ziegler, profesora de derecho de la Universidad de California en Davis, experta en la historia del debate sobre el aborto en Estados Unidos. Ziegler, que tampoco quería que se revocara Roe, dijo en una entrevista en abril: “La mayoría de los juristas probablemente siguen a la mayoría de los estadounidenses, que no querían revocar Roe vs. Wade… No es que los juristas fueran de algún modo atípicos”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.