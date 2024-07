ANÁLISIS | Así es como se podría reemplazar a Biden, según las normas de los demócratas

Los demócratas que forman parte de varias comisiones tomarán esas decisiones en las reuniones de las próximas semanas. El proceso para las votaciones nominales se detalla en un documento, la Convocatoria para la Convención, que detalla las reglas técnicas que no parecen importantes a menos que Biden abandone y se dispute la candidatura. Los candidatos a la presidencia deben ser designados, por ejemplo, por entre 300 y 600 delegados, aunque no más de 50 por estado. Los superdelegados no pueden votar en la primera vuelta, pero sólo si no hay un candidato de consenso. Una mayoría simple de delegados puede elegir al candidato. Etcétera.

KAMARCK: Creo que tenemos que hablar de esto. Y creo que tenemos que estar mirándolo con cuidado… Ninguno de nosotros puede ver al presidente todos los días, así que es muy, muy difícil, y por eso creo que los demócratas se están tomando su tiempo para pensarlo. Fui al retiro demócrata del Congreso en febrero, me senté a seis metros del presidente y lo vi responder a las preguntas de los miembros demócratas de la Cámara. Estuvo fantástico. No vi ningún signo de fatiga mental, niebla ni nada por el estilo. Me pareció fantástico.

KAMARCK: La regla dice –y la regla ha estado en efecto desde la convención de 1984, así que es histórica– que los delegados deben, y las palabras operativas son, “en buena conciencia votar por la persona que fueron seleccionados para representar”. Nunca se ha puesto a prueba. No hay antecedentes legales de lo que significa “en buena conciencia”. ¿Significa que de repente no te gusta el tipo? Creo que probablemente no.

KAMARCK: No, no es demasiado tarde para reemplazarlo. Legalmente, según las reglas del partido, podría ser reemplazado en cualquier momento hasta la votación nominal en la convención. Políticamente, es muy difícil reemplazarlo, porque con la excepción de su vicepresidente, ninguna de las personas mencionadas ha alcanzado relevancia nacional. Y su capacidad para hablar con los delegados de Alabama, así como con los delegados de Maine, así como con los delegados de Utah, está muy truncada. Y no tienen tiempo para desarrollarla. Se nos acaba el tiempo.

