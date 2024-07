ANÁLISIS | La posición política de Biden se deteriora rápidamente ante la inminencia de una conferencia de prensa crítica

Desde el debate, Biden ha sufrido una caída en las encuestas públicas. Y la diputada Elissa Slotkin, que está inmersa en una reñida carrera por el Senado en Michigan, dijo a los donantes en una videollamada el martes que Biden estaba por detrás de Trump en las encuestas privadas en su estado, informó The New York Times. Si el presidente no puede ganar en Michigan, como hizo en 2020, su camino hacia los 270 votos electorales necesarios para ganar la Casa Blanca se vuelve insignificante.

El actor y mega donante demócrata George Clooney, que participó en una recaudación de fondos con el presidente el mes pasado, ha sido el que más ha escocido a Biden. El director y protagonista de la película “Good Night, and Good Luck” dijo que amaba a Biden y creía en su moral, su carácter y su presidencia. Pero escribió en un artículo de opinión en The New York Times: “El Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe ‘big F-ing deal’ Biden de 2010”. Clooney prosiguió: “Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que vimos en el debate. …No vamos a ganar en noviembre con este presidente”.

