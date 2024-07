Los adolescentes sienten menos apoyo emocional del que sus padres creen que reciben, según un nuevo informe

Según el nuevo estudio, la depresión y la ansiedad eran casi tres veces más frecuentes entre los adolescentes que no se sentían apoyados emocionalmente que entre los que sí lo estaban; casi un tercio de los que no se sentían apoyados presentaban síntomas. Dos tercios de los adolescentes que no se sentían apoyados declararon dormir mal, frente a aproximadamente un tercio de los que sí se sentían apoyados. Y casi el 14% de los adolescentes que no se sentían apoyados declararon tener mala salud o una baja satisfacción vital, frente a menos del 5% de los que sí se sentían apoyados.

