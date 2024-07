Por qué sólo 400 personas pueden visitar esta isla paradisiaca al mismo tiempo

Ese aislamiento ha generado dificultades, pero los isleños han encontrado formas únicas de adaptarse. No hay escuela secundaria, por lo que todos los niños deben estudiar a distancia o asistir a internados en el continente. Para comprar cualquier cosa hay que pensárselo mucho, porque todas las importaciones, incluidos los alimentos, deben llegar en el barco de carga quincenal. El costo de la vida es el triple que en el continente: una manzana cuesta US$ 2 y un litro de gasolina y un litro de leche cuestan US$ 2,66 cada uno, explica Riddle.

