Hallan un cuerpo durante la búsqueda en Tenerife del adolescente británico desaparecido Jay Slater

Dijo que Slater salió del apartamento a las 8 a.m. hora local (3 a.m. ET) y caminó durante media hora, antes de “llamarme frenéticamente cuando su teléfono tenía el 1% (de batería)”.

La última vez que se supo de él fue alrededor de las 8:30 a.m., hora local (3:30 a.m. ET) del 17 de junio, según una de sus amigas, Lucy Mae, quien creó un GoFundMe.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.