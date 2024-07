Alcalde de Panamá ofrece a turistas afectados en protestas de Barcelona una semana gratis en su país

Cifras de la Autoridad de Turismo de Panamá indican que en 2023, más de 2,5 millones de visitantes entraron al país, y casi 1,8 millones lo hicieron por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. El año pasado los turistas aportaron US$ 5.452 millones, con un tiempo de estadía promedio de ocho días, en que gastaron US$ 2.165 en promedio y unos US$ 271 diarios.

