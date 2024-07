Figuras de los medios de derecha culpan a las mujeres del Servicio Secreto por el fallo de seguridad en atentado contra Trump

Los expertos en aplicación del orden público afirman que, por lo general, no hay prisa por enfundar un arma, ya que hacerlo implica, inherentemente, que no se necesita un arma de fuego para hacer frente a una amenaza potencial. El proceso de enfundado también es un momento en el que los agentes vestidos de civil, en particular, deben tener cuidado de asegurarse de que el gatillo no se enganche en una prenda de ropa suelta.

