“Recibí una bala por la democracia”, dice Trump en Michigan durante su primer mitin tras intento de magnicidio

“Kamala Harris dijo algo en el sentido de que… no tengo lealtad a este país”, señaló Vance. “Bueno, no sé, Kamala, yo serví en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y construí un negocio. ¿Qué demonios has hecho tú aparte de cobrar un cheque?”.

“Elon me respaldó el otro día, y leí, ni siquiera sabía esto, ni siquiera me lo contó, pero me da US$ 45 millones al mes”, dijo Trump. “Y hablé con él hace un rato para decirle que iba a venir, que cómo estaba, y ni siquiera me lo mencionó”.

Trump dijo que habló con el multimillonario Elon Musk antes de acudir al mitin de Grand Rapids. El expresidente detalló que Musk no mencionó la información reportada por The Wall Street Journal de que destinará unos US$ 45 millones al mes a un America PAC proTrump.

