“Es genial”: Caroline Graham Hansen, estrella del Barcelona, habla de su carrera, del Balón de Oro y del crecimiento del fútbol femenino

“Creo que no me lo creería”, concluye. “No pensaría que fuera posible jugar en el Barcelona. Ni siquiera tenían equipo cuando yo tenía 13 o 14 años. Parece un sueño que podría haber tenido si hubiera sido un chico y no una chica. Ahora es posible, ¡y es genial!”

“Todavía recuerdo la primera vez que lo hice, fue como: ‘¿Esto es de verdad?”. Recordaba cuando llevaba la camiseta de niña, jugando en el jardín con sus amigos, y añadía: “Es especial porque no hay nada más grande que esto, en mi opinión. Y cada vez que me la pongo, me pellizco porque sé que no va a durar para siempre”.

“Sinceramente, me parecía muy aburrido”, declaró a CNN Sport, pero todo cambió a los cinco o seis años, cuando tuvo un balón en los pies. “No sé cuándo me enamoré del fútbol, pero recuerdo que no me interesaba mucho a querer jugar todos los días”.

