ANÁLISIS | Cómo Harris podría asegurar un récord de victorias para los demócratas, y aún así perder las elecciones

Pierson señaló que, normalmente, cuando un partido pierde repetidamente el voto popular, cambia de dirección, como hicieron los demócratas cuando Clinton se acercó al centro tras las tres derrotas estrepitosas del partido ante Reagan y H.W. Bush en la década de 1980. Pero los republicanos de la era Trump no han tenido muchos incentivos para replantearse su dirección porque “no han pagado un gran precio en términos de su capacidad para ejercer la autoridad”, dijo Pierson. “Si no están pagando un precio por ello, ¿por qué no seguir haciendo lo que están haciendo o intentar intensificar las partes del sistema político que permiten a las minorías prevalecer sobre las mayorías, como el establecimiento de distritos electorales o el obstruccionismo?”.

Pero estas alarmas no han tenido mucho eco en el partido. En 2016, Trump dio la vuelta al mensaje principal de la autopsia, al no centrarse en llegar a los votantes no blancos y moderados, sino al centrar su campaña en movilizar a los blancos de cuello azul, culturalmente más conservadores y económicamente populistas.

